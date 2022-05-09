Оккупанты вечером запустили ракеты по Одесской области. Сработала ПВО

"День прошел относительно спокойно. Грубых нарушений комендантского часа не зафиксировано. Хотя враг продолжает обстреливать наш регион ракетами. Вечером враг снова обстрелял нашу область. Хорошо работают наши ребята из ПВО", - сообщил Братчук.

Спикер Одесской военной администрации не назвал, куда конкретно целили оккупанты, но местное издание"Думская" пишет, что ракета была сбита между Затокой и Сергеевкой.

В ОК "Пивдень" сообщают, что по области нанесен очередной ракетный удар. Три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Разрушено 5 зданий. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу.

"Продолжается разбор завалов, из под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", - говорится в сообщении.