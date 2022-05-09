Оккупанты вечером запустили ракеты по Одесской области. Сработала ПВО

Армия РФ вновь выпустила ракеты на Одесскую область. Вечерние обстрелы удалось перехватить ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.
"День прошел относительно спокойно. Грубых нарушений комендантского часа не зафиксировано. Хотя враг продолжает обстреливать наш регион ракетами. Вечером враг снова обстрелял нашу область. Хорошо работают наши ребята из ПВО", - сообщил Братчук.
Спикер Одесской военной администрации не назвал, куда конкретно целили оккупанты, но местное издание"Думская" пишет, что ракета была сбита между Затокой и Сергеевкой.
В ОК "Пивдень" сообщают, что по области нанесен очередной ракетный удар. Три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Разрушено 5 зданий. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу.
"Продолжается разбор завалов, из под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром по Одесской области был нанесен ракетный удар 4 ракетами типа " Оникс "из ракетного комплекса"Бастион". Ракетный обстрел был осуществлен с территории Крыма.
Накануне в Одессе произошел мощный взрыв. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, украинские средства ПВО сбили очередную ракету над городом. Целью, предположительно, был аэропорт.