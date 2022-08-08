Оккупанты вчера снова ударили в районе Запорожской АЭС: ранена сотрудница станции

"Работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина находится в реанимации энергодарской городской больницы в среднем состоянии", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили, что вчерашний обстрел - это очередной акт поведения оккупантов на временно оккупированных территориях.

"Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей", - отметили там.

При это подчеркивается, что, несмотря на обстрелы, украинский персонал станции продолжает работать в бесчеловечных условиях, выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира.