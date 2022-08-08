Окупанти вчора знову вдарили в районі Запорізької АЕС: поранено співробітницю станції

"Працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникаюче осколкове поранення грудної клітини. Жінка перебуває в реанімації Енергодарської міської лікарні в середньому стані", - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що вчорашній обстріл - це черговий акт поведінки окупантів на тимчасово окупованих територіях.

"Постійні обстріли ЗАЕС і його міста-супутника Енергодар призводять не тільки до значних пошкоджень станції, вже безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров'ю працівників Запорізької АЕС і місцевих жителів", - зазначили там.

При цьому підкреслюється, що, незважаючи на обстріли, український персонал станції продовжує працювати в нелюдських умовах, виконуючи всі заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не тільки нашої держави, а й усього світу.