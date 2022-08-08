Окупанти вчора знову вдарили в районі Запорізької АЕС: поранено співробітницю станції

У неділю, 7 серпня, російські війська завдали удару по прибережній зоні Запорізької АЕС. В результаті обстрілу поранення отримала співробітниця станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
"Працівниця ЗАЕС Юлія Янжула отримала проникаюче осколкове поранення грудної клітини. Жінка перебуває в реанімації Енергодарської міської лікарні в середньому стані", - йдеться в повідомленні.
В Енергоатомі зазначили, що вчорашній обстріл - це черговий акт поведінки окупантів на тимчасово окупованих територіях.
"Постійні обстріли ЗАЕС і його міста-супутника Енергодар призводять не тільки до значних пошкоджень станції, вже безпрецедентним актом ядерного тероризму, а й до постійної загрози життю і здоров'ю працівників Запорізької АЕС і місцевих жителів", - зазначили там.
При цьому підкреслюється, що, незважаючи на обстріли, український персонал станції продовжує працювати в нелюдських умовах, виконуючи всі заходи щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки не тільки нашої держави, а й усього світу.
Нагадаємо, за останні дні російські війська кілька разів обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, 5 серпня окупанти двічі вдарили біля станції. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.
Крім того, ввечері 6 серпня ворожі війська обстріляли майданчик Запорізької АЕС. В результаті атаки поранення отримав працівник станції, його госпіталізували.
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