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Оккупанты увеличили обстрелы Сумской области: в ГПСУ объяснили, ждать ли наступления

Фото: оккупанты увеличили обстрелы приграничья Сумской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают обстреливать границы Украины. В последнее время больше обстрелов фиксируется в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-офицера ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Враг продолжает обстреливать и Черниговскую, и Сумскую области. Это происходит ежедневно. В последнее время мы фиксируем, что больше обстрелов приходится именно на Сумскую область. Это произошло и вчера. Используют ствольную артиллерию, минометы, редкие случаи запуска ракет с самолетов", - рассказал он.

При этом как на границе с РФ на этом направлении, такие на границе с Беларусью пограничники пока не видят создания ударных группировок, которые могли бы совершить повторное вторжение.

"В то же время ГПСУ, ВСУ усилили эти направления, делается все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и приграничье в случае, если враг, или те, кто захочет к нему присоединиться, попытаются осуществить наступление", - добавил Демченко.

Напомним, 16 июля оккупанты применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию по Сумской области.

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Сумская область