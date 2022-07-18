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Окупанти збільшили обстріли Сумської області: в ДПСУ пояснили, чи чекати наступу

Фото: окупанти збільшили обстріли прикордоння Сумської області (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння України. Останнім часом більше обстрілів фіксується в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше обстрілів припадає саме на Сумську область. Це відбулося і вчора. Використовують ствольну артилерію, міномети, непоодинокі випадки запуску ракет з літаків", - розповів він.

При цьому, як на кордоні з РФ на цьому напрямку, такі на кордоні з Білоруссю прикордонники наразі не бачать створення ударних угруповань, які могли б здійснити повторне вторгнення.

"Водночас ДПСУ, ЗСУ посилили ці напрямки, робиться все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння у разі, якщо ворог, або ж ті, хто захоче до нього долучитися, спробують здійснити наступ", - додав Демченко.

Нагадаємо, 16 липня окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню та артилерію по Сумській області.

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Сумская область