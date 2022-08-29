Оккупанты утром ударили из САУ по приграничью Сумской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Ночь в области прошла спокойно. Утро на пограничных началась обстрелами после 8 утра. Со своей стороны россияне уготовили из минометов и САУ по окрестностям одного из сел Краснопольской общины, всего 16 прилетов", - рассказал он.

По предварительным данным, в результате обстрела погибших и раненых нет.