Окупанти вранці вдарили з САУ по прикордонні Сумської області
Вранці 29 серпня російські війська завдали артилерійського удару по прикордонні Сумської області. Зафіксовано близько 16 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Ніч в області пройшла спокійно. Ранок на прикордонних розпочався обстрілами після 8 ранку. Зі свого боку росіяни приготували з мінометів та САУ на околицях одного з сіл Краснопільської громади, всього 16 прильотів", - розповів він.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.
Нагадаємо, окупанти в понеділок завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.
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