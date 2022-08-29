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Окупанти вранці вдарили з САУ по прикордонні Сумської області

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Суми, Понеділок 29 серпня 2022 10:38
Окупанти вранці вдарили з САУ по прикордонні Сумської області Фото: окупанти вранці вдарили з САУ за межею Сумської області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 29 серпня російські війська завдали артилерійського удару по прикордонні Сумської області. Зафіксовано близько 16 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч в області пройшла спокійно. Ранок на прикордонних розпочався обстрілами після 8 ранку. Зі свого боку росіяни приготували з мінометів та САУ на околицях одного з сіл Краснопільської громади, всього 16 прильотів", - розповів він.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає.

Нагадаємо, окупанти в понеділок завдали удару касетними боєприпасами по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки.

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