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Оккупанты утром обстреляли Запорожье

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты сегодня, 26 апреля рано утром, обстреляли Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

"Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

По словам советника министра МВД Антона Геращенко, известно о трех взрывах. В городе объявлена воздушная тревога.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев призвал не распространять в сети фото и видео "прилетов".

Напомним, российские военные с территории РФ обстреляли Сумскую область. Под огнем оккупантов оказалась Белопольская община.

Мы также писали о том, что по словам главы Укрзализныци Александра Камышина, ракетный обстрел ж/д станций стал одним из тяжелейших ударов РФ.

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