Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область
Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Сегодня, 25 апреля, оккупационные войска с территории России обстреляли Сумскую область. Под огнем российских оккупантов оказалась Белопольская община.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Белопольская община. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, расположенных в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - рассказал глава области на странице в Facebook.
Напомним, оккупанты обстреливали Сумскую область и накануне Пасхи. Тогда под огонь российских захватчиков попали психоневрологический интернат и двор домов.
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