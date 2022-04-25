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Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область

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Белополье, Понедельник 25 апреля 2022 21:32
Оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 25 апреля, оккупационные войска с территории России обстреляли Сумскую область. Под огнем российских оккупантов оказалась Белопольская община.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Белопольская община. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, расположенных в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - рассказал глава области на странице в Facebook.

Напомним, оккупанты обстреливали Сумскую область и накануне Пасхи. Тогда под огонь российских захватчиков попали психоневрологический интернат и двор домов.

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