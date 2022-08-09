Оккупанты утром обстреляли Николаев и область: Ким рассказал о последствиях

Войска России в ночь на 9 августа снова нанесли ракетные удары по Николаеву и области. В одном из сел региона повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима.