Окупанти вранці обстріляли Миколаїв і область: Кім розповів про наслідки

Війська Росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. В одному з сіл регіону пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Так, сьогодні близько 07:00 ворог обстріляв околиці міста Миколаєва. Попередньо, обійшлося без жертв.
Також вранці під обстрілами був населений пункт Лимани в Миколаївському районі. Окупанти вдарили по околицях села.
Близько третьої години ночі ворожі війська обстріляли смт Березнегувате у Баштанському районі. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих і пошкодження зараз уточнюється.
Нагадаємо, під час затяжної комендантської години у Миколаєві інтенсивність "прильотів" по житлових кварталах міста зменшилася.
Як зазначав Віталій Кім, під час дводенної комендатської години правоохоронні органи зареєстрували 20 проваджень.
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