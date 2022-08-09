RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вранці обстріляли Миколаїв і область: Кім розповів про наслідки

Фото: окупанти вранці обстріляли Миколаїв і область (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Війська Росії в ніч на 9 серпня знову завдали ракетних ударів по Миколаєву і області. В одному з сіл регіону пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, сьогодні близько 07:00 ворог обстріляв околиці міста Миколаєва. Попередньо, обійшлося без жертв.

Також вранці під обстрілами був населений пункт Лимани в Миколаївському районі. Окупанти вдарили по околицях села.

Близько третьої години ночі ворожі війська обстріляли смт Березнегувате у Баштанському районі. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих і пошкодження зараз уточнюється.

Нагадаємо, під час затяжної комендантської години у Миколаєві інтенсивність "прильотів" по житлових кварталах міста зменшилася.

Як зазначав Віталій Кім, під час дводенної комендатської години правоохоронні органи зареєстрували 20 проваджень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМиколаїв