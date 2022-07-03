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Оккупанты утром обстреляли Криворожский район, есть разрушения

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Днепропетровская область, Воскресенье 03 июля 2022 08:06
Оккупанты утром обстреляли Криворожский район, есть разрушения Фото: россияне обстреляли Зеленодольск (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска утром ударили по Криворожскому району Днепропетровской области, разрушены дома в Зеленодольске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Отмечается, что враг несколько раз попал по дачному массиву. Три дома разрушены, один поврежден.

Предварительно люди не пострадали. В других районах области сейчас спокойно, сообщили в администрации.

Напомним, в ночь на 1 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область. Враг ударил по Никопольскому району из реактивной системы залпового огня.

Днем ранее оккупанты бросили на Днепропетровскую область шесть ракет, четыре из них наши военные сбили. Впоследствии стало известно, что россияне попали ракетой в СТО в Днепре.

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Днепропетровская область
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