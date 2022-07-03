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Окупанти вранці обстріляли Криворізький район, є руйнування

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Дніпропетровська область, Неділя 03 липня 2022 08:06
Окупанти вранці обстріляли Криворізький район, є руйнування Фото: росіяни обстріляли Зеленодольськ (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вранці вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області, зруйновані будинки в Зеленодольську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Зазначається, що ворог кілька разів влучив по дачному масиву. Три будинки зруйновані, один пошкоджений.

Попередньо люди не постраждали. В інших районах області зараз спокійно, повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, в ніч проти 1 липня російські війська атакували Дніпропетровську область. Ворог вдарив по Нікопольському району з реактивної системи залпового вогню.

Днем раніше окупанти кинули на Дніпропетровську область шість ракет, чотири з них наші військові збили. Згодом стало відомо, що росіяни влучили ракетою в СТО в Дніпрі.

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Дніпропетровська область
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