Оккупанты ударили по Днепропетровской области из РСЗО: что известно

В ночь на 1 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область. Враг ударил по Никопольскому району из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших. На месте прилета работают специалисты", - написал он. Также Резниченко добавил, что в других районах области ночь прошла спокойно.