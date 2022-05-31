Оккупанты утром обстреляли громаду в Криворожском районе

Утром 31 мая российские военные обстреляли Зеленодольскую громаду Криворожского района Днепропетровской области. К счастью, в результате артиллерийского удара никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Напомним, ранее ВСУ провели контратаку под Кривым Рогом и уничтожили самолет Су-35, установки "Град" и много оккупантов. Мы также писали о том, что войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

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