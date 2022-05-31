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Окупанти вранці обстріляли громаду в Криворізькому районі

Фото: наслідки обстрілу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Константин Широкун

Вранці 31 травня російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Криворізького району Дніпропетровської області. На щастя, в результаті артилерійського удару ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Нагадаємо, раніше ЗСУ провели контратаку під Кривим Рогом і знищили літак Су-35, установки "Град" і багато окупантів. Ми також писали про те, що війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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