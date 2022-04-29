Оккупанты утром обстреляли артиллерией Северодонецк. Снаряд попал в школу

Российские войска утром 29 апреля атаковали город Северодонецк (Луганская область). В результате вражеской атаки повреждена школа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Оккупанты применили против мирного населения артиллерию. Один из снарядов попал в общеобразовательную школу. Из-за этого в здании возник пожар, который спасатели успели вовремя ликвидировать.
Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Напомним, за минувшие сутки российские войска 10 раз атаковали Луганскую область. Повреждены жилые дома.
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