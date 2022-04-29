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Окупанти зранку обстріляли артилерією Сєвєродонецьк. Снаряд влучив в школу

Фото: російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 29 квітня атакували місто Сєвєродонецьк (Луганська область). В результаті ворожої атаки пошкоджена школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Окупанти застосували проти мирного населення артилерію. Один зі снарядів влучив в загальноосвітню школу. Через це у будівлі виникла пожежа, яку рятувальники встигли вчасно ліквідувати.

Російські окупанти обстріляли школу в Сєвєродонецьку (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, за минулу добу російські війська 10 разів атакували Луганську область. Пошкоджені житлові будинки.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України