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Оккупанты устроили погром в горсовете Бучи и захватили заложников

Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты устроили погром в городском совете Бучи (Киевская область). И захватили сотрудников и волонтеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бучанского городского совета.

Сообщается, что вчера вечером оккупанты устроили погром в административном здании Бучанского городского совета и взяли в плен сотрудников и волонтеров, которые до последнего под обстрелами помогали жителям города.

Список пленных:

  • Гапченко Дмитрий Александрович;
  • Черкасский Леонид Ефимович;
  • Цыган Николай Владимирович;
  • Ющенко Анатолий Викторович;
  • Уманец Владимир Александрович (охрана);
  • Матюк Сергей Александрович.

Также сообщается, что, уезжая, оккупанты выбросили их паспорта и другие документы. Власти Бучи просят Офис президента и другие органы помочь в освобождении заложников.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирпень закрыли для представителей СМИ после гибели американского журналиста.

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