Окупанти влаштували погром у міськраді Бучі та захопили заручників

Російські окупанти влаштували погром у міській раді Бучі (Київська область). І захопили співробітників і волонтерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Бучанської міської ради.
Повідомляється, що вчора ввечері окупанти влаштували погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради і взяли в полон співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали жителям міста.
Список полонених:
Також повідомляється, що, їдучи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Влада Бучі просить Офіс президента та інші органи допомогти у звільненні заручників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірпінь закрили для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.