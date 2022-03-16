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Окупанти влаштували погром у міськраді Бучі та захопили заручників

Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти влаштували погром у міській раді Бучі (Київська область). І захопили співробітників і волонтерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Бучанської міської ради.

Повідомляється, що вчора ввечері окупанти влаштували погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради і взяли в полон співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали жителям міста.

Список полонених:

  • Гапченко Дмитро Олександрович;
  • Черкаський Леонід Юхимович;
  • Циган Микола Володимирович;
  • Ющенко Анатолій Вікторович;
  • Уманець Володимир Олександрович (Охорона);
  • Матюк Сергій Олександрович.

Також повідомляється, що, їдучи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Влада Бучі просить Офіс президента та інші органи допомогти у звільненні заручників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірпінь закрили для представників ЗМІ після загибелі американського журналіста.

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БучаВійна Росії проти України