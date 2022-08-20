Оккупанты устроили охоту на меткого пулеметчика ВСУ: что из этого получилось (видео)

"Оккупанты долго пытались выкуривать стрелка, а когда наконец с большими потерями достигли позиции, увидели, что пулеметчик работал дистанционно", - говорится в сообщении.

На кадрах можно услышать разочарование оккупантов, которые так и не смогли поквитаться с украинским военным, таким образом убившим многих российских военных.

"Он нам жизни не давал!" - жалуются оккупанты.