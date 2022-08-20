Оккупанты устроили охоту на меткого пулеметчика ВСУ: что из этого получилось (видео)

Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту противника. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.
"Оккупанты долго пытались выкуривать стрелка, а когда наконец с большими потерями достигли позиции, увидели, что пулеметчик работал дистанционно", - говорится в сообщении.
На кадрах можно услышать разочарование оккупантов, которые так и не смогли поквитаться с украинским военным, таким образом убившим многих российских военных.
"Он нам жизни не давал!" - жалуются оккупанты.
Как сообщалось, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего потери России с начала полномасштабной войны уже составляют 44 900 военных убитыми.
Также РБК-Украина публиковало карту боевых действий в Украине на 20 августа.
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