ua ru
Сб, 20 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты устроили охоту на меткого пулеметчика ВСУ: что из этого получилось (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 20 августа 2022 17:40
Оккупанты устроили охоту на меткого пулеметчика ВСУ: что из этого получилось (видео) Фото: украинский пулеметчик уничтожал оккупантов дистанционно (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту противника. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.

"Оккупанты долго пытались выкуривать стрелка, а когда наконец с большими потерями достигли позиции, увидели, что пулеметчик работал дистанционно", - говорится в сообщении.

На кадрах можно услышать разочарование оккупантов, которые так и не смогли поквитаться с украинским военным, таким образом убившим многих российских военных.

"Он нам жизни не давал!" - жалуются оккупанты.

Как сообщалось, украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего потери России с начала полномасштабной войны уже составляют 44 900 военных убитыми.

Также РБК-Украина публиковало карту боевых действий в Украине на 20 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
Потери России в войне приближаются к 45 000 погибших военных - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам