Оккупанты устроили охоту на меткого пулеметчика ВСУ: что из этого получилось (видео)

Украинский пулеметчик собственноручно сделал систему дистанционного управления огнем и умело "укладывал" пехоту противника. Россияне, долго пробивавшиеся к его позиции, были удивлены, когда самого бойца не нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm .

"Оккупанты долго пытались выкуривать стрелка, а когда наконец с большими потерями достигли позиции, увидели, что пулеметчик работал дистанционно", - говорится в сообщении.

На кадрах можно услышать разочарование оккупантов, которые так и не смогли поквитаться с украинским военным, таким образом убившим многих российских военных.

"Он нам жизни не давал!" - жалуются оккупанты.