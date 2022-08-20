Окупанти влаштували полювання на влучного кулеметника ЗСУ: що з цього вийшло (відео)

Український кулеметник власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно "клав" піхоту противника. Росіяни, що довго пробивались до його позиції, були здивовані, коли самого бійця не знайшли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерську розслідувальну спільносту InformNapalm.