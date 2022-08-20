Окупанти влаштували полювання на влучного кулеметника ЗСУ: що з цього вийшло (відео)
Український кулеметник власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно "клав" піхоту противника. Росіяни, що довго пробивались до його позиції, були здивовані, коли самого бійця не знайшли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерську розслідувальну спільносту InformNapalm.
"Окупанти довго намагались викурювати стрілка, а коли врешті з великими втратами досягли позиції, побачили, що кулеметник працював дистанційно", - йдеться в повідомленні.
На кадрах можна почути розчарування окупантів, які так і не змогли поквитатися з українським військовим, який таким чином вбив багато російських військових.
"Он нам жизни не давал!" - жаліються окупанти.
Як повідомлялося, українські бійці минулої доби ліквідували ще 200 окупантів. Усього втрати Росії з початку повномасштабної війни вже становлять 44 900 військових убитими.
Також РБК-Україна публікувало карту бойових дій в Україні на 20 серпня.
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