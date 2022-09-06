Оккупанты снова устраивают провокации со взрывами в Энергодаре

Сегодня, 6 сентября, вечером российские военные в очередной раз начали устраивать провокации со взрывами во временно оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram .

Евтушенко также призвал жителей прибрежных территорий Никопольского районе быть внимательными и ограничить пребывание на открытых территориях.

"Снова провокации со взрывами в городе Энергодар", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска не пропускают в Энергодар гуманитарный груз.

Также мы писали, что в течение последних дней жители Энергодара начали более активно выезжать из города на фоне обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.