Оккупанты снова устраивают провокации со взрывами в Энергодаре
Сегодня, 6 сентября, вечером российские военные в очередной раз начали устраивать провокации со взрывами во временно оккупированном Энергодаре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.
"Снова провокации со взрывами в городе Энергодар", - написал он.
Евтушенко также призвал жителей прибрежных территорий Никопольского районе быть внимательными и ограничить пребывание на открытых территориях.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска не пропускают в Энергодар гуманитарный груз.
Также мы писали, что в течение последних дней жители Энергодара начали более активно выезжать из города на фоне обстрелов россиянами Запорожской АЭС.
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