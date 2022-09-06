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Оккупанты снова устраивают провокации со взрывами в Энергодаре

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Энергодар, Вторник 06 сентября 2022 19:37
Оккупанты снова устраивают провокации со взрывами в Энергодаре Фото: оккупанты снова устраивают провокации со взрывами в Энергодаре (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 6 сентября, вечером российские военные в очередной раз начали устраивать провокации со взрывами во временно оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РВА Евгения Евтушенко в Telegram.

"Снова провокации со взрывами в городе Энергодар", - написал он.

Евтушенко также призвал жителей прибрежных территорий Никопольского районе быть внимательными и ограничить пребывание на открытых территориях.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупационные войска не пропускают в Энергодар гуманитарный груз.

Также мы писали, что в течение последних дней жители Энергодара начали более активно выезжать из города на фоне обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

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Энергодар Взрыв Война России против Украины
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