Окупанти знову влаштовують провокації з вибухами в Енергодарі
Сьогодні, 6 вересня, ввечері російські військові в черговий раз почали влаштовувати провокації з вибухами в тимчасово окупованому Енергодарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.
"Знову провокації з вибухами в місті Енергодар", - написав він.
Євтушенко також закликав жителів прибережних територій Нікопольського районі бути уважними і обмежити перебування на відкритих територіях.
Оновлено 20:15
За інформацією мера Енергодару Дмитра Орлова, російські окупанти обстрілюють місто. Приліт був в першому мікрорайоні міста. При цьому обстріли зафіксовані біля: гаражного кооперативу "ГСК-1", "Міського парку", магазинів "Галина" та "Оптовик" та підстанції "Промінь".
Також росіяни атакували протилежний берег Дніпра, де знаходяться Нікополь та Марганець. Він наголосив, що мирні жителі мають залишатися у укриттях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська не пропускають в Енергодар гуманітарний вантаж.
Також ми писали, що протягом останніх днів жителі Енергодара почали більш активно виїжджати з міста на тлі обстрілів росіянами Запорізької АЕС.
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