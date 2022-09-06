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Окупанти знову влаштовують провокації з вибухами в Енергодарі

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Енергодар, Вівторок 06 вересня 2022 19:37
Окупанти знову влаштовують провокації з вибухами в Енергодарі Фото: окупанти знову влаштовують провокації з вибухами в Енергодарі (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 6 вересня, ввечері російські військові в черговий раз почали влаштовувати провокації з вибухами в тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram.

"Знову провокації з вибухами в місті Енергодар", - написав він.

Євтушенко також закликав жителів прибережних територій Нікопольського районі бути уважними і обмежити перебування на відкритих територіях.

Оновлено 20:15

За інформацією мера Енергодару Дмитра Орлова, російські окупанти обстрілюють місто. Приліт був в першому мікрорайоні міста. При цьому обстріли зафіксовані біля: гаражного кооперативу "ГСК-1", "Міського парку", магазинів "Галина" та "Оптовик" та підстанції "Промінь".

Також росіяни атакували протилежний берег Дніпра, де знаходяться Нікополь та Марганець. Він наголосив, що мирні жителі мають залишатися у укриттях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська не пропускають в Енергодар гуманітарний вантаж.

Також ми писали, що протягом останніх днів жителі Енергодара почали більш активно виїжджати з міста на тлі обстрілів росіянами Запорізької АЕС.

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Энергодар Вибух Війна Росії проти України
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