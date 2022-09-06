Окупанти знову влаштовують провокації з вибухами в Енергодарі

Сьогодні, 6 вересня, ввечері російські військові в черговий раз почали влаштовувати провокації з вибухами в тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РВА Євгена Євтушенка в Telegram .

"Знову провокації з вибухами в місті Енергодар", - написав він.

Євтушенко також закликав жителів прибережних територій Нікопольського районі бути уважними і обмежити перебування на відкритих територіях.

Оновлено 20:15

За інформацією мера Енергодару Дмитра Орлова, російські окупанти обстрілюють місто. Приліт був в першому мікрорайоні міста. При цьому обстріли зафіксовані біля: гаражного кооперативу "ГСК-1", "Міського парку", магазинів "Галина" та "Оптовик" та підстанції "Промінь".

Також росіяни атакували протилежний берег Дніпра, де знаходяться Нікополь та Марганець. Він наголосив, що мирні жителі мають залишатися у укриттях.