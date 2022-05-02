Окупанти встановили понтон через річку Сіверський Донець, - Генштаб

Росія вже 68-й день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Також окупанти з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що окупанти продовжують обстріли позицій українських військ та цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території РФ.

Також для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної та реактивної артилерії.