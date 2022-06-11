Оккупанты установили новые ПВО на Змеином: спутниковые снимки

По данным спутников, новые российские системы ПВО появились на захваченном острове 9 июня.

Как считают специалисты из группы OSINT-88, которая занимается разведкой с открытых данных, это могут быть системы типа "ТОР".

Отметим, что ЗРК "ТОР" способен поражать воздушные цели на расстоянии 15 километров и на высоте до 10 километров. Комплекс был разработан россиянами в 2008 году.