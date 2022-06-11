UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты установили новые ПВО на Змеином: спутниковые снимки

Фото: остров Змеиный (mapio.net)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты установили новые комплексы противовоздушной обороны на острове Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs.

По данным спутников, новые российские системы ПВО появились на захваченном острове 9 июня.

Как считают специалисты из группы OSINT-88, которая занимается разведкой с открытых данных, это могут быть системы типа "ТОР".

Отметим, что ЗРК "ТОР" способен поражать воздушные цели на расстоянии 15 километров и на высоте до 10 километров. Комплекс был разработан россиянами в 2008 году.

Напомним, британская разведка считает, что оккупанты установили на острове Змеиный несколько средств ПВО, включая системы SA-15 и SA-22, после потери крейсера "Москва" в апреле.

Под конец мая оккупанты направили к Змеиному три катера для подкрепления.

Добавим, эксперт объяснял, почему остров Змеиный важен для России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины