RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти встановили нові ППО на Зміїному: супутникові знімки

Фото: острів Зміїний (mapio.net)
Автор: РБК-Україна

Російські окупанти встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

За даними супутників, нові російські системи ППО з'явилися на захопленому острові 9 червня.

Як вважають спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, це можуть бути системи типу "ТОР".

Зазначимо, ЗРК "ТОР" здатний уражати повітряні цілі на відстані 15 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів. Комплекс був розроблений росіянами у 2008 році.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що окупанти встановили на острові Зміїний кілька засобів ППО, включаючи системи SA-15 і SA-22, після втрати крейсера "Москва" у квітні.

Під кінець травня окупанти направили до Зміїного три катери для підкріплення.

Додамо, експерт пояснював, чому острів Зміїний є важливим для Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України