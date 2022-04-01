Оккупанты установили контроль над Изюмом: к полной блокаде привели действия местных предателей

Российские захватчики 1 апреля установили контроль над городом Изюм Харьковской области. К полной блокаде оккупантами привели действия местных предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела городского совета Изюма Максима Стрельника.
По его словам, 26 марта местные предатели провели российских оккупантов на южную часть города. По его словам, это привело к полной блокаде пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и невозможности эвакуировать жителей населенного пункта.
Также враг воспользовался этой ситуацией и начал захватывать Изюм. Учитывая такую угрозу, ВСУ осуществляли военные мероприятия по деблокированию города.
"К сожалению, численное превосходство русских оккупантов и вероломство местных предателей все же привели к установлению 1 апреля временного контроля врага над Изюмом", написал Стрельник.
Кроме того, он отметил, что битва за город еще не завершена, и украинская армия вскоре обязательно освободит город от оккупантов.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ теснят врага на Дергачевском и Роганском направлениях.
Также мы писали, что оккупанты нанесли ракетный удар возле центра Харькова.
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