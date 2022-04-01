Окупанти встановили контроль над Ізюмом: до повної блокади призвели дії місцевих зрадників

За його словами, 26 березня місцеві зрадники провели російських окупантів на південну частину міста. Зокреам, це призвело до повної блокади шляху доставки гуманітарної допомоги в Ізюм і неможливості евакуювати мешканців населеного пункту.

Також ворог скористався цією ситуацією і почав захоплювати Ізюм. Враховуючи таку загрозу, ЗСУ здійснювали військові заходи з деблокування міста.

"На жаль, кількісна перевага російських окупантів і віроломство місцевих зрадників все ж призвели до встановлення 1 квітня тимчасового контролю ворога над Ізюмом", написав Стрельник.

Окрім того, він наголосив що битва за місто ще не завершена, і українська армія невдовзі обов'язково визволить місто від окупантів.