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Оккупанты усиливают группировку в Черном море новейшим кораблем "Адмирал Макаров"

Фото: оккупанты усиливают группировку в Черном море новейшим кораблем "Адмирал Макаров" (ru.wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

К вражеской группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший российский корабль "Адмирал Макаров". Угроза ракетных ударов увеличивается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что в Одесской области ситуация стабильная и контролируемая.

"Но учитывая, что к группировке в Черном море из семи крупных десантных кораблей и двух ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей Черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", - говорится в сообщении.

Отметим, в середине апреля в районе о. Змеиный в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил крейсер "Москва", который впоследствии затонул.

А уже 6 мая стало известно о подбитии там украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров". Однако Пентагон не подтвердил эту информацию.

Также стало известно, что российские военные не оставляют попыток укрепиться на острове Змеиный и продолжают атаковать с моря, но пока этому мешает штормовая погода.

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Черное море