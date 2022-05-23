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Окупанти посилюють угруповання в Чорному морі новітнім кораблем "Адмірал Макаров"

Фото: окупанти підсилюють угруповання в Чорному морі новітнім кораблем "Адмірал Макаров" (ru.wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

До ворожого угруповання в Чорному морі з Севастополя висунувся новітній російський корабель "Адмірал Макаров". Загроза ракетних ударів збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Відзначається, що в Одеській області ситуація стабільна і контрольована.

"Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з семи великих десантних кораблів і двох ракетних з Севастополя висунувся один з новітніх кораблів Чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що ймовірність ракетних ударів ще підвищується", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в середині квітня в районі О. Зміїний в результаті ракетної атаки серйозні пошкодження отримав крейсер "Москва", який згодом затонув.

А вже 6 травня стало відомо про підбиття там українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров". Однак Пентагон не підтвердив цю інформацію.

Також стало відомо, що російські військові не залишають спроб зміцнитися на острові Зміїний і продовжують атакувати з моря, але поки цьому заважає штормова погода.

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Чорне море