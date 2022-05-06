Оккупанты усилили воздушную разведку над Одессой, - ОВА

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Одессе. Сегодня силы противовоздушной обороны смогли смягчить обстрел города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Враг пытается наносить ракетные удары по Одессе и другим областям страны. Сегодняшний ракетный обстрел. Его бы последствия были бы намного худшими, если бы не наши силы противовоздушной обороны", - сказал Братчук в вечернем обращении.
Он добавил, что противник не только наносит ракетные удары по городу. Последнее время оккупанты усилили воздушную разведку над Одессой.
Напомним, сегодня вечером в Одессе раздались взрывы. Как отметили в ОВА, российские войска обстреляли область, но силы ПВО смогли снизить масштаб ударов.
Отметим, в течение последней недели Одесса и область регулярно подвергаются ракетным ударам. Противник обстреливал аэропорт в пригороде и жилые кварталы, а также мост в Белгород-Днестровском.
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