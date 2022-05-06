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Оккупанты усилили воздушную разведку над Одессой, - ОВА

Фото: российские военные усилили воздушную разведку над Одессой (mil.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Одессе. Сегодня силы противовоздушной обороны смогли смягчить обстрел города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Враг пытается наносить ракетные удары по Одессе и другим областям страны. Сегодняшний ракетный обстрел. Его бы последствия были бы намного худшими, если бы не наши силы противовоздушной обороны", - сказал Братчук в вечернем обращении.

Он добавил, что противник не только наносит ракетные удары по городу. Последнее время оккупанты усилили воздушную разведку над Одессой.

Напомним, сегодня вечером в Одессе раздались взрывы. Как отметили в ОВА, российские войска обстреляли область, но силы ПВО смогли снизить масштаб ударов.

Отметим, в течение последней недели Одесса и область регулярно подвергаются ракетным ударам. Противник обстреливал аэропорт в пригороде и жилые кварталы, а также мост в Белгород-Днестровском.

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