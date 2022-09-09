Оккупанты усилили удары по Харькову: в ОВА назвали причину

По словам Синегубова, за последние дни, в результате обстрелов есть жертвы среди гражданских.

Глава ОВА призывает всех быть максимально осторожными и отметил, что активизация врага связана в первую очередь с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области.

"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу ни единого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли. Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском направлении и на других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", - пишет Синєгубов.

Как отметил глава ОВА, в освобожденные населенные пункты уже возвращается полиция, а населению оказывается помощь. Уже в ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме.

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные: