UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты усилили удары по Харькову: в ОВА назвали причину

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные увеличили интенсивность ударов по Харькове и ряду населенных пунктов области. Это связано с наступлением ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, за последние дни, в результате обстрелов есть жертвы среди гражданских.

Глава ОВА призывает всех быть максимально осторожными и отметил, что активизация врага связана в первую очередь с успехами ВСУ, которые сейчас освобождают территорию области.

"Наши воины очень мотивированы и не оставят врагу ни единого шанса. Враг деморализован и убегает с нашей земли. Мы имеем серьезные успехи на Балаклейском направлении и на других направлениях, но сейчас говорить об этом еще рано", - пишет Синєгубов.

Как отметил глава ОВА, в освобожденные населенные пункты уже возвращается полиция, а населению оказывается помощь. Уже в ближайшее время начнется восстановление инфраструктуры и подготовка к зиме.

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные:

  • вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
  • освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что россияне недавно в очередной раз нанесли удары по Харькову. Один ракетный удар был в Салтовском районе, там начался пожар, второй в Холодногорском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаХарьковВооруженные силы Украины