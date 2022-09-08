Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову: "прилеты" в двух районах

Оккупационные войска России в полночь нанесли удары по Харькову, в городе и области объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Российские оккупанты наносят удары по Харькову. Не игнорируйте сигналы тревоги, максимально находитесь в укрытиях", - призвал Синегубов.

Обновлено 00:37

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, один ракетный удар был в Салтовском районе, там начался пожар, второй в Холодногорском.

В первом случае - предварительно удар был по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города.

В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Как сообщалось, в ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница.

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