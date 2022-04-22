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Оккупанты из "Ураганов" обстреляли больницу в Лимане. Повреждены жилые дома

Фото: больница в Лимане загорелась после обстрела (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты обстреляли больницу в Лимане Донецкой области. В результате повреждено здание самой больницы, а также близлежащие дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня "Ураган". Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушение как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом. Спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты срывают эвакуацию из Рубежного Луганской области, а отправленный за людьми автобус не доехал из-за обстрелов.

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