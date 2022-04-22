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Оккупанты срывают эвакуацию из Рубежного. Автобус не доехал из-за обстрелов

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Рубежное, Пятница 22 апреля 2022 12:05
Оккупанты срывают эвакуацию из Рубежного. Автобус не доехал из-за обстрелов Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Илона Свиридова

Российские оккупанты 22 апреля срывают эвакуацию из Рубежного (Луганская область). В частности, из-за плотных обстрелов автобус не доехал до южной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.

По словам руководителя области Сергея Гайдая, жителей Рубежного попытаются эвакуировать на автомобилях.

"Автобус для эвакуации, к сожалению, не доехал - начался плотный артиллерийский обстрел. Россияне не дают спасти мирное население, блокируют людей в городах, которые постоянно под огнем", - подчеркнул он.

Напомним, ранее российская сторона в третий раз распространила фейк о захвате Рубежного. Город все еще частично контролируется Вооруженными силами Украины.

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