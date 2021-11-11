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Оккупанты упростили пропуск через КПВВ "Станица Луганская". Поток заметно возрос

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Станица Луганская, Четверг 11 ноября 2021 13:29
Оккупанты упростили пропуск через КПВВ "Станица Луганская". Поток заметно возрос Фото: КПВВ в Станице Луганской (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Сергей Новиков

Оккупационные власти отдельных районов Луганской области упростили пропуск через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Но оставили в силе ограничение пересекать его не чаще одного раза в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Украины в социально-экономической подгруппе ТКГ Викторию Страхову.

"Как анонсировали вчера - упрощены правила пересечения из ОРЛО. Сегодня к 12:00 с врменно оккупированных территорий Украины пересекли линию 731 человек, в ту сторону - 243. Всего 974", - отметила она.

Для сравнения вчера за весь день КПВВ пересекли всего 264 человека.

Она также подчеркнула, что ранее введенные ограничения отменены, но пересекать в таком режиме можно будет только раз в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты пообещали возобновить полноценную работу КПВВ "Станица Луганская".

До этого в октябре они запретили пересекать линию разграничения без острой необходимости. В частности, в пропуске отказывали пенсионерам. Но в то же время оккупанты говорили, что такой режим будет действовать до 10 ноября.

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Станица Луганская КПВВ
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