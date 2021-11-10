ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Оккупанты пообещали возобновить полноценную работу КПВВ "Станица Луганская", - Гармаш

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 19:40
Оккупанты пообещали возобновить полноценную работу КПВВ "Станица Луганская", - Гармаш Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Валерия Полищук

Пропуск на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской может возобновить полноценную работу в четверг, 11 ноября. Такое обещание дали представители оккупационных властей во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша в Facebook.

"Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ "Станица Луганская", - написал он.

Напомним, 5 ноября из-за очередного обстрела на Донбассе останавливали пропуск на КПВВ "Станица Луганская".

Читайте РБК-Украина в Google News
КПВВ Станица Луганская
NEWS
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
"Домой себе возьмите". В СНБО ответили Германии на идею разместить мигрантов в Украине
DAILY
Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра против доллара. Как аграрии и "Укрэнерго" поддержали курс гривны