Оккупанты пообещали возобновить полноценную работу КПВВ "Станица Луганская", - Гармаш
Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Пропуск на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской может возобновить полноценную работу в четверг, 11 ноября. Такое обещание дали представители оккупационных властей во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение члена украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша в Facebook.
"Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ "Станица Луганская", - написал он.
Напомним, 5 ноября из-за очередного обстрела на Донбассе останавливали пропуск на КПВВ "Станица Луганская".