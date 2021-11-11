Окупанти спростили пропуск через КПВВ "Станиця Луганська". Потік помітно зріс

Окупаційна влада окремих районів Луганської області спростила пропуск через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Але залишили в силі обмеження перетинати його не частіше одного разу на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника України в соціально-економічній підгрупі ТКГ Вікторію Страхову.

"Як анонсували вчора - спрощено правила перетину з ОРЛО. Сьогодні на 12:00 з тимчасово окупованих територій України перетнули лінію 731 особа, в той бік - 243. Всього 974", - зазначила вона.

Для порівняння вчора за весь день КПВВ перетнули всього 264 особи.

Вона також підкреслила, що раніше введені обмеження скасовані, але перетинати в такому режимі можна буде тільки раз на місяць.