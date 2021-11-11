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Окупанти спростили пропуск через КПВВ "Станиця Луганська". Потік помітно зріс

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Станиця Луганська, Четвер 11 листопада 2021 13:29
Окупанти спростили пропуск через КПВВ "Станиця Луганська". Потік помітно зріс Фото: КПВВ у Станиці Луганській (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Сергей Новиков

Окупаційна влада окремих районів Луганської області спростила пропуск через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Але залишили в силі обмеження перетинати його не частіше одного разу на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника України в соціально-економічній підгрупі ТКГ Вікторію Страхову.

"Як анонсували вчора - спрощено правила перетину з ОРЛО. Сьогодні на 12:00 з тимчасово окупованих територій України перетнули лінію 731 особа, в той бік - 243. Всього 974", - зазначила вона.

Для порівняння вчора за весь день КПВВ перетнули всього 264 особи.

Вона також підкреслила, що раніше введені обмеження скасовані, але перетинати в такому режимі можна буде тільки раз на місяць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти пообіцяли відновити повноцінну роботу КПВВ "Станиця Луганська".

До цього в жовтні вони заборонили перетинати лінію розмежування без гострої необхідності. Зокрема, у пропуску відмовляли пенсіонерам. Але в той же час окупанти говорили, що такий режим діятиме до 10 листопада.

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Станица Луганская КПВВ
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