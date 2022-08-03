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Оккупанты угрожают повторным наступлением на Харьков: в ОВА ответили

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day.kh.ua/ua)
Автор: Мария Кучерявец

В последнее время оккупанты распространяют информацию относительно возможного повторного наступления на Харьков. Власти уверяют, что готовы к любым действиям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова во время видеообращения.

"Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и старается. Даже попытки разведки оккупантов - неудачны. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные сооружения и наши оборонительные возможности. При попытке пойти вперед - врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери", - отметил Синегубов.

Глава области пояснил, что враг, не имея успехов на фронте, только распространяет фейки, но и от бессилия продолжает террор против мирных людей.

"Имеем информацию, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и по районам области. Поэтому прошу жителей Харьковщины не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги находиться в укрытиях", - призвал Синегубов.

Напомним, недавно в Минобороны сделали заявление на фоне сообщений аналитиков об угрозе Харькову и переброски оккупантами сил на юг нашей страны.

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