Окупанти погрожують повторним наступом на Харків: в ОВА відповіли

"Наші захисники надійно тримають оборону, не дають ворогу просунутися вперед, хоч той і намагається. Навіть спроби розвідки окупантів - невдалі. Загарбники постійно зазнають втрат в живій силі та техніці. Ми щодня посилюємо фортифікаційні споруди та наші оборонні можливості. При спробі піти вперед - ворога чекає лише чергове фіаско та ще більші втрати", - зазначив Синєгубов.

Очільник області пояснив, що ворог, не маючи успіхів на фронті, лише розповсюджує фейки, але й від безсилля продовжує терор проти мирних людей.

"Маємо інформацію, що найближчими днями ворог посилить ракетні удари по місту Харкову та по районах області. Тому прошу мешканців Харківщини не нехтувати сигналами тривоги, без крайньої потреби не знаходитися на вулиці, а під час тривоги перебувати в укриттях", - закликав Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони зробили заяву на тлі повідомлень аналітиків щодо загрози Харкову та перекидання окупантами сил на південь нашої країни.

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