Оккупанты угрожают селянам в Боровой "национализацией" земли за отказ сеять

Во временно оккупированном поселке Боровая Харьковской области россияне прибегают к угрозам общине. Они заявляют, что будут "национализировать" земли, если те откажутся сеять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровской поселковый совет.
Отмечается, что местные жители живут без электричества, воды, связи, газа и интернета. Также на территории общины захватчики держат много техники.
Как отмечают в поселковом совете, россияне между террором населения вспомнили, что должна продолжаться посевная. Они "настойчиво рекомендуют" руководителям сельхозпредприятий выводить людей в поле и возобновлять весенне-полевые работы.
Однако, сельская техника разбита или похищена, без топлива. Также не хватает посевных материалов. К тому же никто не гарантирует сельхозработникам безопасности от минирований и во время обстрелов.
"Тем фермерам, кто не соглашается работать при таких условиях, один из местных коллаборантов угрожает "национализировать" земли и передать их в пользование другим", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Боровой оккупанты составляют "черные списки" нелояльных.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой, где погибли 7 человек.
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