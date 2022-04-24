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Окупанти погрожують селянам у Боровій "націоналізацією" землі за відмову сіяти

Окупанти погрожуть селянам за відмову сіяти (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області росіяни вдаються до погроз громаді. Вони заявляють, що будуть "націоналізовувати" землі, якщо ті відмовляться сіяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.

Зазначається, що місцеві жителі живуть без електрики, води, зв'язку, газу та інтернету. Також на території громади загарбники тримають багато техніки.

Як зазначають у селищній раді, росіяни поміж терором населення згадали про те, що має тривати посівна. Вони "наполегливо рекомендують" керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи.

Однак, сільська техніка розбита або викрадена, без палива. Також не вистачає посівних матеріалів. До того ж ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів.

"Тим фермерам, хто не погоджується працювати за таких умов, один з місцевих колаборантів погрожує "націоналізувати" землі та передати їх в користування іншим", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованій Боровій окупанти складають "чорні списки" нелояльних.

Також ми писали, що окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій, де загинули 7 осіб.

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