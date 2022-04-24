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Оккупанты угрожают селянам в Боровой "национализацией" земли за отказ сеять

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Харьковская область , Воскресенье 24 апреля 2022 18:36
Оккупанты угрожают селянам в Боровой "национализацией" земли за отказ сеять Оккупанты угрожают крестьянам за отказ сеять (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном поселке Боровая Харьковской области россияне прибегают к угрозам общине. Они заявляют, что будут "национализировать" земли, если те откажутся сеять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровской поселковый совет.

Отмечается, что местные жители живут без электричества, воды, связи, газа и интернета. Также на территории общины захватчики держат много техники.

Как отмечают в поселковом совете, россияне между террором населения вспомнили, что должна продолжаться посевная. Они "настойчиво рекомендуют" руководителям сельхозпредприятий выводить людей в поле и возобновлять весенне-полевые работы.

Однако, сельская техника разбита или похищена, без топлива. Также не хватает посевных материалов. К тому же никто не гарантирует сельхозработникам безопасности от минирований и во время обстрелов.

"Тем фермерам, кто не соглашается работать при таких условиях, один из местных коллаборантов угрожает "национализировать" земли и передать их в пользование другим", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Боровой оккупанты составляют "черные списки" нелояльных.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы в Боровой, где погибли 7 человек.

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