ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти погрожують селянам у Боровій "націоналізацією" землі за відмову сіяти

Новость на русском →
Харківська область , Неділя 24 квітня 2022 18:36
Окупанти погрожують селянам у Боровій "націоналізацією" землі за відмову сіяти Окупанти погрожуть селянам за відмову сіяти (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області росіяни вдаються до погроз громаді. Вони заявляють, що будуть "націоналізовувати" землі, якщо ті відмовляться сіяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.

Зазначається, що місцеві жителі живуть без електрики, води, зв'язку, газу та інтернету. Також на території громади загарбники тримають багато техніки.

Як зазначають у селищній раді, росіяни поміж терором населення згадали про те, що має тривати посівна. Вони "наполегливо рекомендують" керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи.

Однак, сільська техніка розбита або викрадена, без палива. Також не вистачає посівних матеріалів. До того ж ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів.

"Тим фермерам, хто не погоджується працювати за таких умов, один з місцевих колаборантів погрожує "націоналізувати" землі та передати їх в користування іншим", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованій Боровій окупанти складають "чорні списки" нелояльних.

Також ми писали, що окупанти обстріляли евакуаційні автобуси у Боровій, де загинули 7 осіб.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Вторгнення Росії до України
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде