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Оккупанты угрожают херсонцам выселением за пределы области при невыполнении "приказов"

Фото: оккупанты угрожают жителям Херсона выселением (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупационные власти Херсона заявили, что за не исполнение их "приказов" жителей города будут принудительно выселять за пределы области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Основным цинизмом является санкция за нарушение приказа - выселение за пределы области. При том, что из-за политики военных РФ и оккупационных властей, большинство из оставшихся и так нет возможности эвакуироваться", - подчеркнул Соболевский.

Напомним, что украинские военные атакуют склады и командные пункты врага на юге, в том числе и возле временно оккупированного Херсона.

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