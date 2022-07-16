Оккупанты угрожают херсонцам выселением за пределы области при невыполнении "приказов"

Оккупационные власти Херсона заявили, что за не исполнение их "приказов" жителей города будут принудительно выселять за пределы области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Основным цинизмом является санкция за нарушение приказа - выселение за пределы области. При том, что из-за политики военных РФ и оккупационных властей, большинство из оставшихся и так нет возможности эвакуироваться", - подчеркнул Соболевский.

Напомним, что украинские военные атакуют склады и командные пункты врага на юге, в том числе и возле временно оккупированного Херсона.

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