Возле Херсона пылает склад врага: оккупанты массово убегают в панике

В районе Херсона снова пылает склад оккупантов с "селитрой и гуманитаркой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков, которые в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой", - говорится в сообщении.

По данным Страткома, местные жители сообщают, что часть оккупантов в панике переодевается в гражданскую одежду и "с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт".