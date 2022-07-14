Возле Херсона пылает склад врага: оккупанты массово убегают в панике
В районе Херсона снова пылает склад оккупантов с "селитрой и гуманитаркой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков, которые в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой", - говорится в сообщении.
По данным Страткома, местные жители сообщают, что часть оккупантов в панике переодевается в гражданскую одежду и "с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт".
Как сообщалось, ранее российские военные скопились в центре Херсона и готовятся к наступлению украинских защитников.
К тому же, российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.
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