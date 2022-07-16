Окупанти погрожують херсонцям виселенням за межі області при невиконанні "наказів"

Окупаційна влада Херсона заявила, що за не виконання їх "наказів" жителів міста будуть примусово виселяти за межі області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Основним цинізмом є санкція за порушення наказу - виселення за межі області. При тому, що через політику військових РФ і окупаційної влади, більшість з решти й так немає можливості евакуюватися",- підкреслив Соболевський.

Нагадаємо, що українські військові атакують Склади і командні пункти ворога на півдні, в тому числі і біля тимчасово окупованого Херсона.

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